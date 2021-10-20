***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2021 11:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 26.07.2021
13:031.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:039,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:0310,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0191
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:03533,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 5,03
|Açılış
|: 533,66
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:03
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.818.189
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,56
|11.224.522
|% 9,18
|
|OLMK
|6,93
|2.616.230
|% 8,28
|
|GUBRF
|58,20
|541.905.658
|% 7,78
|
|BIOEN
|27,00
|138.825.404
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|KERVN
|0,79
|904.859
|% -9,20
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|DITAS
|18,35
|19.020.476
|% -4,48
|
|THYAO
|14,07
|1.135.157.257
|% -1,75
|
|GARAN
|9,08
|859.948.253
|% 0,55
|
|GUBRF
|58,20
|541.905.658
|% 7,78
|
|KRDMD
|7,25
|326.525.645
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,43
|317.566.193
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,43
|317.566.193
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,95
|239.017.702
|% 2,09
|
|GARAN
|9,08
|859.948.253
|% 0,55
|
|THYAO
|14,07
|1.135.157.257
|% -1,75
|
|TSPOR
|3,81
|241.677.419
|% 7,63
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3234
|9,3267
|% 0,35
|
|Euro
|10,8394
|10,8452
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,8077
|12,8719
|% 0,25
|
|Frank
|10,0577
|10,1183
|% 0,32
|
|Riyal
|2,4799
|2,4923
|% 0,42
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,89
|
|Altın Gr.
|534
|534
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|3,89
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|1,89
|
|Çeyrek
|852
|871
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,72
|