***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2021 16:34
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2016 0 216 676 28 45 Ahmet.Gursesli@tfvarlikkiralama.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204545
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METE MEHMET KANAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil
AHMET MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Bağımsız Üye Değil
AHMET GÜRSESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Türkiye Finans Katılım Bankası Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 0 Bağımsız Üye Değil -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980272
BIST
17:551.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:5513,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3037
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:5514,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4770
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:55758,21
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 23,21
|Açılış
|: 758,21
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:53
|AKFGY
|5,83
|34.832.769
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|FENER
|31,00
|192.637.435
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|28.376.692
|% -9,93
|
|ASELS
|21,60
|3.229.525.970
|% -5,01
|
|GARAN
|11,47
|2.539.735.189
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,80
|2.213.713.247
|% 7,63
|
|THYAO
|17,26
|1.820.350.476
|% -0,35
|
|SASA
|43,00
|1.452.664.074
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,19
|1.097.167.736
|% 0,63
|
|GARAN
|11,47
|2.539.735.189
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,56
|1.264.124.509
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,25
|359.987.466
|% -0,44
|
|ASELS
|21,60
|3.229.525.970
|% -5,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1074
|13,1108
|% 2,30
|
|Euro
|14,9078
|14,9348
|% 3,22
|
|Sterlin
|17,3929
|17,4801
|% 2,34
|
|Frank
|14,2023
|14,2878
|% 2,78
|
|Riyal
|3,4718
|3,4893
|% 1,95
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,04
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,27
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-2,70
|