***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2021 16:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2016 0 216 676 28 45 Ahmet.Gursesli@tfvarlikkiralama.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204545
İpek UYGUR Yetkili 0216 676 28 38 ipek.uygur@tfvarlikkiralama.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METE MEHMET KANAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil
AHMET MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Bağımsız Üye Değil
AHMET GÜRSESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Türkiye Finans Katılım Bankası Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 0 Bağımsız Üye Değil -
MÜCAHİT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.12.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Özellikli Davalar Kıdemli Müşavir Avukatı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980908 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980913
BIST
17:241.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 29,99
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:2413,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0832
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:2415,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0392
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:24779,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,88
|Açılış
|: 779,97
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SELVA
|11,11
|35.729.660
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.859.315
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|190.367.591
|% -9,92
|
|THYAO
|18,68
|3.152.941.206
|% 2,36
|
|GARAN
|11,68
|1.502.110.093
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,38
|1.284.856.757
|% 0,32
|
|KOZAL
|134,30
|1.170.776.021
|% 4,19
|
|SISE
|13,29
|1.098.590.224
|% -0,23
|
|TSKB
|1,59
|572.189.071
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|300.918.762
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|798.730.225
|% 0,29
|
|ODAS
|1,62
|302.810.378
|% 5,19
|
|THYAO
|18,68
|3.152.941.206
|% 2,36
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7116
|13,7194
|% 0,41
|
|Euro
|15,4929
|15,5363
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,1524
|18,2435
|% -0,04
|
|Frank
|14,8579
|14,9474
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6462
|3,6645
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,35
|
|Altın Gr.
|780
|781
|1,53
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|2,68
|