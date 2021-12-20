***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 27.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 19.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 22.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 20.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 22.01.2021 22.01.2022 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 17.12.2021 17.12.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984760BIST