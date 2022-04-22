***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2022 17:11
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 19.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 17.12.2021 17.12.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023007
BIST
17:472.472
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -85,07
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:4714,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0507
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:4715,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0331
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8976
17:47917,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,80
|Açılış
|: 917,75
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:47
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.245.647
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.458.314
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.401.628
|% 9,64
|
|TIRE
|13,47
|152.572.840
|% 6,57
|
|OLMK
|8,14
|45.379.998
|% -9,96
|
|TDGYO
|7,68
|27.833.953
|% -9,54
|
|NETAS
|18,00
|80.752.721
|% -7,60
|
|KRSTL
|7,36
|86.675.343
|% -7,07
|
|MANAS
|24,80
|52.572.467
|% -6,56
|
|THYAO
|40,06
|7.305.969.182
|% -0,30
|
|GARAN
|14,15
|3.175.888.211
|% -2,35
|
|ASELS
|26,96
|3.035.903.310
|% -5,47
|
|SISE
|17,81
|2.979.149.513
|% -2,57
|
|PETKM
|10,15
|1.899.326.592
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,90
|1.749.807.072
|% -6,45
|
|ODAS
|2,43
|1.174.984.700
|% -3,95
|
|TSKB
|1,98
|718.672.163
|% -4,35
|
|YKBNK
|5,09
|1.607.495.033
|% -4,86
|
|HALKB
|5,89
|1.379.094.736
|% -4,85
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7492
|14,7565
|% 0,37
|
|Euro
|15,8979
|15,9078
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,9047
|18,9995
|% -1,01
|
|Frank
|15,3438
|15,4363
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9213
|3,9410
|% 0,32
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-15,98
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS