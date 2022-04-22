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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2022 17:11
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 19.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 17.12.2021 17.12.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023007


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,52 482.916 % 9,97  
DAGHL 25,64 7.245.647 % 9,95  
IHAAS 21,16 13.458.314 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.401.628 % 9,64  
TIRE 13,47 152.572.840 % 6,57  
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Dolar 14,7492 14,7565 % 0,37  
Euro 15,8979 15,9078 % -0,26  
Sterlin 18,9047 18,9995 % -1,01  
Frank 15,3438 15,4363 % -0,10  
Riyal 3,9213 3,9410 % 0,32  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 -15,98  
Altın Gr. 920 920 -2,20  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 -0,42  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,16  
B. Petrol 106 106 -1,89  
Seans Raporu 17:47
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