***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2022 17:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 19.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 27.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024331
BIST
17:242.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 21,46
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:2414,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0331
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:2415,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1053
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:24900,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,33
|Açılış
|: 900,03
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|UFUK
|25,96
|1.514.480
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.067.398
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.986.572
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.202.920
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.615.719
|% -9,89
|
|SILVR
|7,65
|39.850.295
|% -9,79
|
|ALBRK
|1,30
|83.583.699
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,23
|69.407.353
|% -7,66
|
|THYAO
|39,70
|4.778.025.724
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,16
|2.614.895.665
|% 3,48
|
|EREGL
|33,98
|2.101.842.022
|% 2,72
|
|SISE
|17,70
|2.040.494.782
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,94
|1.568.395.349
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.102.096.253
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,94
|1.568.395.349
|% 0,00
|
|ODAS
|2,47
|683.141.251
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,16
|2.614.895.665
|% 3,48
|
|AKBNK
|9,11
|1.383.103.360
|% 0,89
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8299
|14,8317
|% 0,22
|
|Euro
|15,6335
|15,6413
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,5480
|18,6411
|% -0,00
|
|Frank
|15,2483
|15,3402
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-17,28
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,75
|