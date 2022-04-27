***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 19.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 27.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024331BIST