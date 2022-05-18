***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2022 15:54
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 27.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031133
BIST
16:482.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,40
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:4815,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:4816,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0486
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:48930,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,56
|Açılış
|: 930,96
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ORCAY
|21,90
|132.613.676
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.512.995
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.942.312
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.011.934
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.405.612
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,64
|18.196.899
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,70
|147.034.290
|% -8,98
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OZRDN
|10,34
|3.747.048
|% -6,76
|
|EPLAS
|15,96
|27.548.140
|% -6,34
|
|THYAO
|42,36
|4.036.314.173
|% 0,67
|
|SISE
|19,96
|1.921.194.055
|% 0,25
|
|GARAN
|15,05
|1.648.262.968
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,33
|1.284.373.345
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,44
|1.189.918.742
|% 0,10
|
|YKBNK
|4,33
|1.284.373.345
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,63
|637.731.266
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|1.136.476.637
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,18
|161.532.068
|% 0,85
|
|GARAN
|15,05
|1.648.262.968
|% 0,53
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9688
|15,9773
|% 0,47
|
|Euro
|16,7935
|16,8058
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,7686
|19,8678
|% -0,23
|
|Frank
|15,9774
|16,0736
|% 0,21
|
|Riyal
|4,2452
|4,2665
|% 0,41
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,29
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,91
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03TUREX
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 567, 488 adet işlem
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17:02OZRDN
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 831 adet işlem
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17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, GUBRF
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 27 kaybederek (% -0.20 ) 2, 137
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, GSRAY, ORCAY, ULUSE, LIDFA