***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 16:17
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 14.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 27.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033936
BIST
16:562.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 34,55
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:5616,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0404
|Açılış
|: 16,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:5617,5914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:56975,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,02
|Açılış
|: 975,41
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PENTA
|496,60
|81.231.130
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.888.780
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.116.725
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.963.933
|% 9,86
|
|AKSEN
|22,94
|354.637.577
|% 8,62
|
|PSGYO
|12,96
|252.729.515
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|32.064.887
|% -9,32
|
|MEPET
|3,28
|22.649.785
|% -6,55
|
|METRO
|1,12
|73.654.258
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.298.691
|% -5,63
|
|THYAO
|49,64
|3.344.874.754
|% -0,52
|
|SASA
|38,26
|1.793.468.910
|% 4,88
|
|KRDMD
|15,03
|1.537.496.766
|% 2,24
|
|SISE
|21,16
|1.440.004.405
|% 0,86
|
|SAHOL
|20,88
|1.266.825.473
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,84
|984.348.869
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,73
|1.194.107.517
|% 2,60
|
|DOHOL
|4,03
|936.378.503
|% 0,50
|
|KARSN
|7,27
|1.210.205.073
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,30
|197.727.663
|% 1,56
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4288
|16,4358
|% 0,25
|
|Euro
|17,5704
|17,5914
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5379
|20,6409
|% -0,37
|
|Frank
|17,0337
|17,1363
|% 0,04
|
|Riyal
|4,3671
|4,3890
|% 0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,92
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.468
|6.629
|26,83
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|12,98
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,18
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,40
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Seans Raporu
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