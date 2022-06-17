***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 14:47
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 27.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037921
BIST
15:372.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,27
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3717,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0221
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3718,1721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1031
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:371.029,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.029,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.001.776
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,35
|71.884.972
|% 9,41
|
|SANEL
|6,70
|8.967.469
|% 8,77
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,34
|3.862.964
|% -4,95
|
|YGGYO
|21,50
|12.510.719
|% -3,93
|
|BAYRK
|5,99
|6.218.253
|% -3,85
|
|THYAO
|47,94
|2.764.455.986
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.235.475.670
|% -1,30
|
|SASA
|45,68
|1.296.033.867
|% 0,53
|
|SISE
|21,68
|1.289.840.638
|% 2,94
|
|KOZAL
|192,10
|996.140.652
|% 6,96
|
|PRDGS
|2,80
|464.666.527
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|398.356.678
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,75
|566.245.346
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,70
|801.389.070
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,57
|219.627.129
|% 0,78
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2923
|17,3194
|% 0,12
|
|Euro
|18,1518
|18,1666
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,1671
|21,2732
|% -0,65
|
|Frank
|17,8838
|17,9915
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5989
|4,6220
|% 0,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.813
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|