***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 17:56
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040766
BIST
17:542.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 38,14
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:5416,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:5417,4176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1098
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:54969,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 969,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KOZAL
|187,00
|1.355.563.042
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|108.524.094
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|64.441.009
|% 9,96
|
|KRGYO
|7,66
|93.792.662
|% 9,90
|
|RTALB
|6,82
|131.286.142
|% -8,58
|
|GLRYH
|3,19
|40.381.441
|% -6,45
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|BEYAZ
|8,82
|35.361.827
|% -4,55
|
|KFEIN
|22,40
|26.350.644
|% -4,44
|
|THYAO
|49,16
|5.168.118.330
|% 5,04
|
|SISE
|21,28
|1.834.144.930
|% -1,02
|
|KOZAL
|187,00
|1.355.563.042
|% 10,00
|
|EREGL
|27,12
|1.193.187.766
|% -0,07
|
|KOZAA
|28,10
|1.057.508.633
|% 8,83
|
|EKGYO
|2,83
|693.570.024
|% 7,20
|
|YKBNK
|4,43
|603.949.660
|% 2,31
|
|ODAS
|2,90
|347.274.529
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,51
|484.280.092
|% 2,97
|
|THYAO
|49,16
|5.168.118.330
|% 5,04
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7370
|16,7515
|% 0,32
|
|Euro
|17,3751
|17,4176
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,0550
|20,1556
|% -1,05
|
|Frank
|17,3419
|17,4464
|% -0,38
|
|Riyal
|4,4533
|4,4757
|% 0,41
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,21
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.465
|6.571
|-19,00
|
|Yarım
|3.165
|3.213
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,61
|