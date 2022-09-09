***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 16:53
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061961
BIST
16:493.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 95,66
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:4918,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:4918,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1259
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:491.004,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.004,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:47
|GARAN
|26,18
|2.867.328.322
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.886.543.483
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.395.918.257
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.128.962
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|MEDTR
|24,40
|28.980.718
|% -7,44
|
|HEDEF
|9,15
|40.066.814
|% -6,73
|
|MTRKS
|35,92
|46.105.997
|% -5,82
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,03
|13.662.069.989
|% 5,81
|
|YKBNK
|9,18
|8.361.322.949
|% 7,87
|
|EREGL
|32,92
|7.564.610.848
|% 6,54
|
|THYAO
|74,00
|5.414.177.408
|% 1,37
|
|EKGYO
|5,09
|4.848.742.485
|% 4,09
|
|EKGYO
|5,09
|4.848.742.485
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,18
|8.361.322.949
|% 7,87
|
|AKBNK
|16,03
|13.662.069.989
|% 5,81
|
|ISCTR
|12,44
|3.886.543.483
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.785.120.897
|% 9,95
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2342
|18,2430
|% 0,11
|
|Euro
|18,3424
|18,3468
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,0501
|21,1556
|% 0,69
|
|Frank
|18,8916
|19,0054
|% 0,96
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.823
|-7,00
|
|Tam
|6.755
|6.828
|-1,00
|
|Yarım
|3.291
|3.338
|0,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,06
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|2,02
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:00ISDMR
Yüzde 5.85 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 976, 441 adet işlem
-
16:59ZPLIB
Yüzde 8.36 oranında artışla 47.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 216 adet işlem
-
16:58GLBMD
Yüzde 9.85 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 820, 999 adet işlem
-
16:56ZRGYO
Yüzde 9.04 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 100, 352 adet işlem
-
16:54YKBNK
Yüzde 7.99 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 928, 934, 394 adet işlem