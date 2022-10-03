***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 10:25
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2016 0 216 676 28 45 Ahmet.Gursesli@tfvarlikkiralama.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204545
Selin AKAR Yetkili 0216 676 28 38 selin.akar@tfvarlikkiralama.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066567
BIST
13:373.271
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 90,96
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3718,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:3718,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0786
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:37993,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,56
|Açılış
|: 993,78
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:37
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.787.251
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.122.150
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.017.159
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.115.763
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.993.480
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.940.028
|% -7,50
|
|THYAO
|74,85
|3.995.851.917
|% 6,02
|
|SASA
|70,00
|1.599.962.343
|% 2,64
|
|TUPRS
|312,80
|1.418.654.957
|% 8,01
|
|ASELS
|30,06
|1.081.258.611
|% 2,59
|
|YKBNK
|7,27
|946.589.353
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,98
|926.858.771
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,27
|946.589.353
|% 2,83
|
|ODAS
|6,43
|691.908.066
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,60
|921.987.065
|% 2,75
|
|TSKB
|2,44
|177.748.543
|% -0,41
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5626
|18,5695
|% 0,37
|
|Euro
|18,1826
|18,2149
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7316
|20,8355
|% 0,62
|
|Frank
|18,6992
|18,8119
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9257
|4,9504
|% 0,32
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|4,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,37
|88,37
|3,23
|