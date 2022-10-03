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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 10:25
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2016 0 216 676 28 45 Ahmet.Gursesli@tfvarlikkiralama.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204545
Selin AKAR Yetkili 0216 676 28 38 selin.akar@tfvarlikkiralama.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066567


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.787.251 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 175.122.150 % 9,80  
AKYHO 2,15 21.017.159 % 9,69  
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13:37 Alış Satış %  
Dolar 18,5626 18,5695 % 0,37  
Euro 18,1826 18,2149 % 0,43  
Sterlin 20,7316 20,8355 % 0,62  
Frank 18,6992 18,8119 % 0,15  
Riyal 4,9257 4,9504 % 0,32  
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13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 4,67  
Altın Gr. 994 994 5,56  
Cumhuriyet 6.642 6.742 18,00  
Tam 6.685 6.740 8,00  
Yarım 3.252 3.292 1,00  
Çeyrek 1.631 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,24  
B. Petrol 88,37 88,37 3,23  
Seans Raporu 13:37
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