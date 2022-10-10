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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2022 11:24
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METE MEHMET KANAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil
OGÜN ATAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 10.10.2022 İcrada Görevli - Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET GÜRSESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli - Türkiye Finans Katılım Bankası Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -
MÜCAHİT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.12.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Özellikli Davalar Kıdemli Müşavir Avukatı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980908 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069590


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CRFSA 44,32 85.937.837 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
RTALB 8,62 116.973.564 % 9,95  
JANTS 90,05 385.971.460 % 9,95  
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Riyal 4,9263 4,9510 % -0,23  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.675 -20,23  
Altın Gr. 1.002 1.002 -12,51  
Cumhuriyet 6.704 6.805 -79,00  
Tam 6.734 6.785 -146,00  
Yarım 3.281 3.317 -71,00  
Çeyrek 1.644 1.658 -36,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,78 -0,38  
Gümüş Gr. 11,85 11,86 -0,20  
B. Petrol 97,48 97,48 -0,44  
Seans Raporu 16:12
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