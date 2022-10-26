***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.10.2022 13:50
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074287
BIST
14:093.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 7,75
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.972
14:0918,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
14:0918,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1201
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
14:09999,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,43
|Açılış
|: 999,22
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TUREX
|16,07
|30.368.606
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|132.691.573
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|23.126.239
|% 9,97
|
|SUMAS
|102,70
|688.405
|% 9,96
|
|GOLTS
|107,20
|54.930.579
|% 9,95
|
|AGYO
|7,53
|48.439.729
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,30
|3.020.710
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,20
|53.710.942
|% -6,13
|
|ALKA
|37,20
|178.871.674
|% -5,82
|
|THYAO
|100,20
|3.163.241.425
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,83
|1.784.119.590
|% 2,00
|
|TUPRS
|369,70
|1.411.537.686
|% -1,28
|
|SISE
|33,48
|1.343.911.990
|% -1,01
|
|ODAS
|8,07
|1.179.140.211
|% 4,67
|
|TSKB
|3,15
|771.368.751
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,63
|1.095.228.713
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,12
|496.439.844
|% -1,85
|
|ODAS
|8,07
|1.179.140.211
|% 4,67
|
|ISGYO
|8,75
|1.061.397.731
|% -0,68
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6101
|% 0,04
|
|Euro
|18,6621
|18,6704
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4759
|21,5836
|% 0,93
|
|Frank
|18,7468
|18,8597
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,04
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|17,40
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,11
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|36,00
|
|Tam
|6.718
|6.779
|21,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|10,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,15
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|0,07
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.05 ) 4, 349
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, SKBNK
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, TUPRS
-
14:22XU100
Endeks 3, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 34, 552.00 milyon TL de
-
14:22KLGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 945, 268 adet işlem