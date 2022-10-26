***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074287BIST