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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2022 13:50
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074287


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 16,07 30.368.606 % 9,99  
DERHL 7,27 132.691.573 % 9,98  
MRSHL 340,80 23.126.239 % 9,97  
SUMAS 102,70 688.405 % 9,96  
GOLTS 107,20 54.930.579 % 9,95  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 18,6069 18,6101 % 0,04  
Euro 18,6621 18,6704 % 0,64  
Sterlin 21,4759 21,5836 % 0,93  
Frank 18,7468 18,8597 % 0,62  
Riyal 4,9360 4,9607 % 0,04  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 17,40  
Altın Gr. 999 999 10,11  
Cumhuriyet 6.685 6.786 36,00  
Tam 6.718 6.779 21,00  
Yarım 3.273 3.311 10,00  
Çeyrek 1.642 1.659 7,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,63 0,27  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,15  
B. Petrol 91,81 91,81 0,07  
Seans Raporu 14:07
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