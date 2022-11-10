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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 14:27
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079183


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BIST En Aktif Hisseler16:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 46,64 323.793.225 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
INVEO 30,18 244.995.325 % 9,99  
POLTK 1.033,70 23.685.763 % 9,99  
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16:04 Alış Satış %  
Dolar 18,5834 18,6035 % 0,08  
Euro 18,4899 18,5177 % -0,58  
Sterlin 21,1116 21,2175 % 0,45  
Frank 18,7315 18,8443 % -0,24  
Riyal 4,9291 4,9538 % 0,09  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 5,46  
Altın Gr. 1.021 1.021 2,87  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.814 6.865 5,00  
Yarım 3.320 3.356 2,00  
Çeyrek 1.665 1.677 1,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,18 0,14  
Gümüş Gr. 12,61 12,63 0,07  
B. Petrol 92,22 92,22 -0,43  
Seans Raporu 16:04
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