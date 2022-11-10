***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2022 14:27
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079183
BIST
16:044.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 70,92
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
16:0418,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
16:0418,5177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1083
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
16:041.022,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.022,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler16:04
|KONKA
|46,64
|323.793.225
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.995.325
|% 9,99
|
|POLTK
|1.033,70
|23.685.763
|% 9,99
|
|ARASE
|176,40
|213.939.716
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.236.657
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,70
|189.777.299
|% -9,59
|
|BANVT
|79,40
|29.125.882
|% -8,31
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,90
|5.692.549.513
|% 0,63
|
|EKGYO
|5,33
|3.140.457.433
|% 5,34
|
|EREGL
|35,30
|3.078.566.662
|% 1,67
|
|TCELL
|32,56
|3.020.688.152
|% 1,31
|
|ASELS
|37,52
|2.678.359.332
|% -0,58
|
|EKGYO
|5,33
|3.140.457.433
|% 5,34
|
|ODAS
|9,91
|2.499.305.871
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,55
|1.588.993.432
|% 3,02
|
|PETKM
|14,36
|2.361.998.051
|% 1,56
|
|TTKOM
|14,77
|2.282.683.612
|% 6,41
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,6035
|% 0,08
|
|Euro
|18,4899
|18,5177
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,1116
|21,2175
|% 0,45
|
|Frank
|18,7315
|18,8443
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,09
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|-0,43
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19AEFES
Yüzde 5.22 oranında artışla 55.45 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 408, 311 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 69 artarak (% 1.36 ) 4, 823
-
16:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, EKGYO
-
16:18KMPUR
Yüzde 6.49 oranında artışla 137.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 294 adet işlem
-
16:17GLRYH
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 458, 715 adet işlem