***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2022 11:35
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079376
BIST
13:044.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 41,96
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:0418,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0794
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4300
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:0419,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2358
|Açılış
|: 12,9957
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8933
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:041.054,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,84
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:04
|CELHA
|28,60
|26.588.913
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|86.072.919
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|40.712.322
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.359.910
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.146.085
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.187.666
|% -10,00
|
|TRILC
|12,24
|119.408.476
|% -4,15
|
|IDGYO
|3,59
|9.121.929
|% -4,01
|
|KZBGY
|17,65
|67.122.024
|% -3,87
|
|IMASM
|124,20
|6.106.446
|% -3,72
|
|THYAO
|113,30
|4.459.681.709
|% -0,09
|
|EREGL
|37,56
|3.684.794.674
|% 0,05
|
|ASELS
|40,02
|3.250.361.592
|% 5,21
|
|PETKM
|14,54
|1.810.897.818
|% 0,41
|
|KRDMD
|13,22
|1.723.978.311
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,39
|1.215.160.076
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,87
|1.616.336.977
|% 1,02
|
|ODAS
|10,65
|1.691.314.953
|% 6,71
|
|TSKB
|3,15
|476.872.464
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,22
|331.990.797
|% -0,45
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5607
|18,5693
|% 0,43
|
|Euro
|19,0727
|19,0876
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,7832
|21,8924
|% 0,88
|
|Frank
|19,2928
|19,4090
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% 0,40
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,55
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.985
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.393
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,07
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|2,41
|