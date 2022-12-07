***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2022 15:10
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085191
BIST
16:274.937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -63,20
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:2718,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:2719,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1184
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:271.064,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.064,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,16
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.340.979
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|540.547.119
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.174.641
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.338.208
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,48
|28.239.550
|% -8,21
|
|PRDGS
|12,32
|42.273.834
|% -8,13
|
|KRDMD
|17,53
|12.102.232.190
|% -0,96
|
|THYAO
|136,30
|6.966.724.392
|% 0,52
|
|ASELS
|50,55
|5.146.804.805
|% 3,08
|
|PETKM
|18,03
|4.322.052.198
|% 0,17
|
|EREGL
|41,54
|3.502.116.683
|% -2,44
|
|KRDMD
|17,53
|12.102.232.190
|% -0,96
|
|EKGYO
|7,20
|2.052.677.254
|% -0,55
|
|PETKM
|18,03
|4.322.052.198
|% 0,17
|
|ADESE
|1,93
|398.843.853
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,21
|1.972.103.559
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6429
|% 0,04
|
|Euro
|19,6184
|19,6307
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,6341
|22,7476
|% 0,40
|
|Frank
|19,7532
|19,8722
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% 0,03
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|7,01
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,06
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.177
|7.225
|25,00
|
|Yarım
|3.476
|3.532
|12,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|0,70
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 83 kaybederek (% -1.46 ) 4, 313
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, ERCB, INTEM, BARMA, SNPAM, EMNIS, OZSUB, KRDMA, YESIL, KRONT
-
16:42
BARMA, EMNIS, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
ENKAI, UZERB, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 168 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem