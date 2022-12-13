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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2022 16:58
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 17.12.2021 17.12.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 13.12.2022 13.12.2023 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086901


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BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 19,36 203.990.407 % 10,00  
KRONT 118,80 81.437.830 % 10,00  
KRSTL 9,46 121.582.363 % 10,00  
PKART 31,90 13.657.249 % 10,00  
ALFAS 308,30 275.831.724 % 9,99  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6300 18,6375 % 0,00  
Euro 19,8111 19,8221 % 0,95  
Sterlin 23,1157 23,2317 % 1,40  
Frank 20,1041 20,2252 % 1,43  
Riyal 4,9426 4,9673 % 0,07  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 35,73  
Altın Gr. 1.090 1.090 23,92  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.316 7.371 128,00  
Yarım 3.543 3.604 63,00  
Çeyrek 1.777 1.801 31,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,54  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,48  
B. Petrol 79,88 79,88 1,89  
Seans Raporu 17:23
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