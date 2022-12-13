***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2022 16:58
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 17.12.2021 17.12.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 13.12.2022 13.12.2023 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086901
BIST
17:265.277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 83,36
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:2618,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:2619,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2066
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:261.090,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 24,06
|Açılış
|: 1.090,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.090,82
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SILVR
|19,36
|203.990.407
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.437.830
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|121.582.363
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|275.831.724
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|SMRTG
|106,90
|745.034.674
|% -5,48
|
|EPLAS
|28,00
|39.205.381
|% -5,41
|
|AKGRT
|3,78
|300.416.737
|% -5,26
|
|AKSGY
|7,63
|100.187.652
|% -5,22
|
|KRDMD
|18,32
|9.801.562.392
|% 7,07
|
|EREGL
|43,04
|7.812.847.934
|% 3,76
|
|ASELS
|59,85
|7.365.558.817
|% 1,70
|
|THYAO
|145,00
|6.970.801.919
|% 0,00
|
|SISE
|41,50
|5.019.152.985
|% 3,59
|
|KRDMD
|18,32
|9.801.562.392
|% 7,07
|
|EKGYO
|7,97
|4.079.767.146
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,79
|893.225.402
|% -0,36
|
|TSKB
|4,26
|1.248.007.631
|% 1,67
|
|YKBNK
|11,75
|3.377.283.375
|% 1,21
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6300
|18,6375
|% 0,00
|
|Euro
|19,8111
|19,8221
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,1157
|23,2317
|% 1,40
|
|Frank
|20,1041
|20,2252
|% 1,43
|
|Riyal
|4,9426
|4,9673
|% 0,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|35,73
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|23,92
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.316
|7.371
|128,00
|
|Yarım
|3.543
|3.604
|63,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.801
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,48
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 5, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 126, 874.00 milyon TL de
-
17:34IHGZT
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 075, 548 adet işlem
-
17:33DESA
Yüzde 6.51 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 817 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, AKSEN
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 04 artarak (% 1.78 ) 4, 622