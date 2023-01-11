***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2023 13:45
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 14.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100091
BIST
13:324.957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -30,69
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
13:3218,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
13:3220,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
13:321.137,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.137,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler13:32
|SDTTR
|56,65
|5.493.520
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.338.496
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.679.420
|% 9,93
|
|ALFAS
|274,00
|132.850.010
|% 8,30
|
|POLTK
|1.737,60
|20.070.811
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|272.495.792
|% -9,91
|
|MAKTK
|5,52
|28.031.063
|% -9,36
|
|HKTM
|67,95
|327.084.406
|% -8,85
|
|THYAO
|131,90
|4.738.879.940
|% 0,53
|
|EREGL
|38,50
|3.045.701.784
|% 1,69
|
|ASELS
|57,30
|2.836.825.185
|% -1,46
|
|KOZAL
|565,80
|2.356.471.878
|% 0,50
|
|KRDMD
|18,21
|2.217.838.359
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,56
|1.462.281.025
|% 0,71
|
|YKBNK
|9,41
|1.340.063.370
|% -1,26
|
|KATMR
|2,09
|272.495.792
|% -9,91
|
|KRDMD
|18,21
|2.217.838.359
|% 0,39
|
|SKBNK
|2,68
|320.220.706
|% -1,83
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7815
|% 0,04
|
|Euro
|20,1792
|20,1872
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7158
|22,8297
|% -0,13
|
|Frank
|20,2721
|20,3942
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% -0,01
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,56
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.735
|0,00
|
|Yarım
|3.731
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,16
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|0,34
|