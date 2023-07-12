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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.07.2023 12:24
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 18.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 14.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170823


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BIST En Aktif Hisseler14:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 46,42 66.401.769 % 10,00  
AYCES 242,30 40.637.815 % 9,99  
EUYO 11,34 7.399.983 % 9,99  
TETMT 391,30 16.208.975 % 9,98  
BAYRK 6,83 36.696.964 % 9,98  
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14:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1339 26,1405 % 0,18  
Euro 28,8037 28,8123 % 0,26  
Sterlin 33,6795 33,8484 % 0,05  
Frank 29,6438 29,8223 % 0,24  
Riyal 6,9486 6,9835 % 0,12  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.626 1.626 3,64  
Cumhuriyet 10.837 11.000 20,00  
Tam 10.482 10.670 10,00  
Yarım 5.241 5.360 5,00  
Çeyrek 2.629 2.680 3,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 0,03  
Seans Raporu 14:05
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