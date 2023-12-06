***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 28.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 11.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 07.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 08.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 15.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 29.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 04.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 06.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 13.12.2022 13.12.2023 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 22.11.2023 22.11.2024 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222780BIST