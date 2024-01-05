***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 07.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 07.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 08.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 15.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 29.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 04.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 06.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 08.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 05.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233163BIST