***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 18:11
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
105/135
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2021-30.09.2021 dönemini kapsayan finansal tablolarına ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972536
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0905
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05547,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,94
|Açılış
|: 547,01
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.440.353
|% 10,00
|
|AKMGY
|40,06
|2.950.415
|% 9,99
|
|ISGSY
|8,70
|247.088.458
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.881.112
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.794
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,01
|31.301.928
|% -6,19
|
|BIOEN
|27,02
|379.397.214
|% -6,18
|
|ALMAD
|1,44
|8.951.953
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,64
|108.134.503
|% -4,65
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,24
|2.452.785.818
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,30
|1.435.790.083
|% 5,65
|
|THYAO
|14,71
|1.346.148.638
|% 3,01
|
|TUPRS
|139,70
|925.665.003
|% -1,48
|
|EREGL
|19,96
|830.632.612
|% 1,68
|
|GARAN
|9,24
|2.452.785.818
|% 1,76
|
|ODAS
|1,42
|234.774.248
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,59
|399.736.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|256.857.179
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|812.379.484
|% -1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5144
|9,5238
|% -0,63
|
|Euro
|11,0364
|11,0467
|% -0,81
|
|Sterlin
|13,1048
|13,1706
|% -0,34
|
|Frank
|10,3177
|10,3798
|% -0,56
|
|Riyal
|2,5335
|2,5462
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-19,14
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem