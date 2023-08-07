***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/08/2023Karar Sayısı126/161Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2023-30.06.2023 dönemini kapsayan finansal raporuna ve ara dönem faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181804BIST