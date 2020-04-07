***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.04.2020 16:49
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 03.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 96 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835965
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0707
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05360,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,00
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3432
|8,3851
|% 0,98
|
|Frank
|6,9606
|7,0025
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-11,88
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,59
|32,59
|-0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, EREGL, VAKBN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 726, 41 artarak (% 0.83 ) 87, 775
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, DGKLB, KERVN, IDEAS, EKIZ, TACTR, HALKS, METAL
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISDMR, EGCYH, UTPYA, EGCEY, UZERB, KUYAS
-
17:58
ARTI, KRSAN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında