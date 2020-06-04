***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.06.2020 10:47
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 29.05.2020 ve 02.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 29.05.2020 ve 02.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 450.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 210 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848967
BIST
12:04109.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 423,67
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
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109.589
En Düşük
108.779
12:046,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 6,7980
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|Önceki Kapanış
|: 6,7980
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En Düşük
6,7128
12:047,5819
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|Açılış
|: 7,6050
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|Önceki Kapanış
|: 7,5900
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En Düşük
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|: 0,92%
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|Açılış
|: 371,32
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|Önceki Kapanış
|: 367,95
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371,32
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EGCYO
|1,25
|524.494
|% 9,65
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.943.277
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.027.041
|% -9,95
|
|THYAO
|12,65
|539.952.935
|% 0,96
|
|PETKM
|3,76
|481.297.789
|% 2,45
|
|GARAN
|8,20
|410.090.145
|% -0,24
|
|ASELS
|31,46
|254.967.846
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,51
|233.229.437
|% 4,46
|
|PETKM
|3,76
|481.297.789
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,65
|205.245.885
|% -0,60
|
|TSKB
|1,17
|104.352.794
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,31
|108.224.654
|% 2,34
|
|GSRAY
|3,51
|233.229.437
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4810
|% -0,12
|
|Frank
|7,0116
|7,0538
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,78
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,80
|
|Tam
|2.479
|2.510
|13,20
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|