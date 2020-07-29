***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.07.2020 15:59
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 24.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863387
BIST
17:181.133
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|Değişim
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440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|20.516.151
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.416.536
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.899.902
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.842.542
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.565.061
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,23
|17.744.461
|% -9,36
|
|ASELS
|35,48
|2.070.975.026
|% -2,74
|
|GUSGR
|6,17
|1.561.576.262
|% 3,52
|
|GARAN
|7,13
|1.260.322.233
|% -3,65
|
|EKGYO
|2,18
|1.160.205.547
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,99
|774.386.342
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.160.205.547
|% -1,80
|
|IHLAS
|0,90
|233.431.303
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|774.386.342
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.561.576.262
|% 3,52
|
|TSKB
|1,14
|293.271.313
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0381
|9,0835
|% 1,14
|
|Frank
|7,5915
|7,6372
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.907
|11,30
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,50
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
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|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
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Seans Raporu
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17:32XU100
Endeks 1, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 83 altında . İşlem hacmi 20, 838.00 milyon TL de
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 82 kaybederek (% -2.16 ) 1, 035