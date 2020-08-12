***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.08.2020 15:57
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 11.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 11.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 210 gün vadeli, yönetim sözleşmesine daya
16:101.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:107,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1065
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:108,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1479
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
16:10453,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 10,37
|Açılış
|: 453,16
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:10
|FADE
|3,85
|18.174.780
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|37.348.816
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.431.554
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|7.515.959
|% 9,97
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.648.474
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.300.836
|% -9,96
|
|THYAO
|11,83
|1.928.413.969
|% 1,89
|
|GARAN
|7,14
|1.364.535.337
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,08
|1.263.311.442
|% 0,48
|
|ASELS
|17,81
|861.401.366
|% -1,60
|
|AKBNK
|5,11
|772.097.391
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,08
|1.263.311.442
|% 0,48
|
|KRDMD
|2,94
|608.644.419
|% 3,52
|
|GARAN
|7,14
|1.364.535.337
|% 1,28
|
|ODAS
|2,44
|454.706.688
|% 2,95
|
|THYAO
|11,83
|1.928.413.969
|% 1,89
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3057
|7,3111
|% 1,48
|
|Euro
|8,6145
|8,6306
|% 1,74
|
|Sterlin
|9,4729
|9,5204
|% 1,08
|
|Frank
|7,9612
|8,0091
|% 1,73
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% 1,12
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|25,80
|
|Altın Gr.
|453
|453
|10,46
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-2,00
|
|Tam
|3.004
|3.082
|-1,46
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|-0,70
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,74
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,22
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,86
|
Seans Raporu
16:10
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TTKOM, KRDMD
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 16 artarak (% 0.51 ) 1, 025
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ARTI, BALAT, TKURU
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16:22
AKCNS, ARENA, SILVR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BURVA, RALYH, ROYAL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında