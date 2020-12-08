***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.12.2020 15:59
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Açıklamanın Tarihi
17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020 ve 04.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020 ve 04.12.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 140 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892108
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|DOBUR
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|SILVR
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|BANVT
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|
|IZFAS
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|
|PETKM
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|
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|SISE
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|%
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|9,5027
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|% 0,42
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|Alış
|Satış
|%
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|3.170
|35,04
|
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|1.533
|16,95
|
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|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
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|6,19
|0,02
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|48,67
|-0,12
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