***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.02.2021 12:05
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 08.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 08.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 77 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909051
BIST
15:031.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:037,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
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7,0666
En Düşük
7,0358
15:038,5553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,5400
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|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5845
En Düşük
8,5457
15:03417,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,82
|Açılış
|: 417,04
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|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:01
|IDEAS
|29,92
|14.321.888
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|121.826.099
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.537.267
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.243.674
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,36
|63.595.849
|% -6,44
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|894.444.716
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|721.480.489
|% 3,54
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,27
|331.609.475
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|375.890.953
|% 3,74
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0367
|7,0399
|% -0,25
|
|Euro
|8,5494
|8,5557
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% -0,22
|
|Frank
|7,8784
|7,9259
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% -0,20
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-15,32
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,41
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,00
|61,00
|-0,47
|
Seans Raporu
15:01
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15:15VAKFN
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 025 adet işlem
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15:14MERIT
Yüzde 8.59 oranında artışla 215.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 753 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KCHOL, EREGL
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 58 artarak (% 0.04 ) 1, 361
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, VERTU, BERA, MAALT, DENGE, KRONT, NIBAS, DIRIT, KONTR, YESIL