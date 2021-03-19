***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.03.2021 10:56
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 17.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 17.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 77 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919209
BIST
10:551.542
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:55
|ARSAN
|10,13
|8.681.066
|% 9,99
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|TRILC
|28,48
|54.724.092
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,66
|314.818.288
|% 8,57
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|KAPLM
|29,00
|1.309.309
|% 7,17
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|38,00
|3.370.516
|% -6,68
|
|ODAS
|3,79
|250.666.056
|% -5,72
|
|ULAS
|5,89
|7.361.311
|% -5,61
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|THYAO
|14,22
|478.515.668
|% 2,01
|
|VESTL
|31,66
|314.818.288
|% 8,57
|
|FROTO
|208,90
|305.234.225
|% -1,46
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|SISE
|7,85
|297.604.969
|% 0,26
|
|ODAS
|3,79
|250.666.056
|% -5,72
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|TSKB
|1,66
|143.310.482
|% -2,35
|
|ODAS
|3,79
|250.666.056
|% -5,72
|
|EKGYO
|2,14
|119.552.378
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,31
|70.097.324
|% -2,24
|
|PETKM
|5,95
|246.086.070
|% -2,30
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2727
|7,2760
|% -0,64
|
|Euro
|8,6815
|8,6886
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,1201
|10,1708
|% -0,46
|
|Frank
|7,8270
|7,8741
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9335
|1,9432
|% -0,64
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|3,99
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
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