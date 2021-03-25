***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.03.2021 13:23
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 24.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 24.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 04/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 84 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920415
BIST
14:041.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
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1.433
En Düşük
1.409
14:047,9454
En Yüksek
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En Düşük
7,8757
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445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.719.795
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.289.963
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,12
|1.767.667.124
|% -1,11
|
|SASA
|47,40
|1.072.535.553
|% 0,21
|
|KOZAL
|121,20
|632.433.109
|% 2,02
|
|TUPRS
|97,00
|550.515.694
|% 5,32
|
|KRDMD
|6,68
|532.805.612
|% -0,30
|
|GARAN
|7,12
|1.767.667.124
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,21
|145.418.043
|% 1,68
|
|TSKB
|1,42
|156.061.177
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,20
|215.759.853
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,91
|181.529.692
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9427
|7,9454
|% 0,31
|
|Euro
|9,4100
|9,4369
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,8588
|10,9132
|% 0,46
|
|Frank
|8,4533
|8,5042
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1106
|2,1211
|% 0,20
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,66
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|8,90
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|4,31
|
|Çeyrek
|707
|723
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,82
|63,82
|-0,59
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