***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.06.2021 14:36
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 02.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 02.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 77 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940145
BIST
14:351.434
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BIST En Aktif Hisseler14:33
|DOBUR
|13,90
|2.493.517
|% 9,97
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|RODRG
|15,56
|1.068.412
|% 9,96
|
|BOBET
|4,17
|329.708.047
|% 8,31
|
|FRIGO
|22,82
|28.684.905
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|PKENT
|2.750,00
|2.669.086
|% -8,02
|
|THYAO
|13,95
|529.412.974
|% -0,29
|
|GARAN
|8,09
|506.511.077
|% 0,62
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|PETKM
|6,37
|420.288.858
|% 0,79
|
|KOZAL
|120,60
|418.664.626
|% 1,26
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|YKBNK
|2,20
|191.387.919
|% 0,00
|
|BOBET
|4,17
|329.708.047
|% 8,31
|
|PETKM
|6,37
|420.288.858
|% 0,79
|
|GARAN
|8,09
|506.511.077
|% 0,62
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6929
|% -0,11
|
|Euro
|10,5320
|10,5370
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,2384
|12,2998
|% -0,00
|
|Frank
|9,5694
|9,6270
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% -0,14
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,86
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-16,00
|
|Tam
|3.440
|3.526
|-16,28
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-7,87
|
|Çeyrek
|834
|853
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
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|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
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