***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.06.2021 14:32
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 14.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 14.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 700.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 63 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942822
BIST
15:461.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
15:468,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,6643
En Düşük
8,6029
15:4610,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,3908
En Düşük
10,2877
15:46494,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -7,10
|Açılış
|: 495,02
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|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler15:46
|RODRG
|18,70
|2.896.684
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.709.863
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.633.221
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|22.912.273
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,52
|53.996.605
|% -7,61
|
|IHGZT
|1,02
|11.556.710
|% -6,42
|
|THYAO
|14,73
|1.422.935.197
|% 2,86
|
|GARAN
|8,29
|838.999.863
|% -0,84
|
|BJKAS
|7,03
|531.965.432
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,19
|511.482.892
|% -1,35
|
|BOBET
|5,59
|439.412.954
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,19
|511.482.892
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,21
|265.478.661
|% -0,90
|
|YESIL
|2,21
|229.114.634
|% -4,74
|
|GARAN
|8,29
|838.999.863
|% -0,84
|
|THYAO
|14,73
|1.422.935.197
|% 2,86
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6595
|8,6619
|% 0,54
|
|Euro
|10,3480
|10,3541
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0178
|12,0781
|% 0,05
|
|Frank
|9,4082
|9,4648
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2973
|2,3088
|% 0,30
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-27,71
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.346
|-88,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|-99,50
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-48,13
|
|Çeyrek
|792
|810
|-24,06
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|-0,50
|
Seans Raporu
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15:56XU100
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15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 57 kaybederek (% -0.36 ) 1, 258
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