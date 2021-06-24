***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.06.2021 15:09
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020,30.11.2020 ve 22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 800.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 72 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943958
BIST
16:261.414
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BIST En Aktif Hisseler16:26
|DMSAS
|7,81
|73.369.349
|% 10,00
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|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
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|TKURU
|203,70
|6.812.679
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.945.271
|% 9,99
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|CEOEM
|13,49
|146.274.193
|% -9,95
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|TSGYO
|3,17
|16.973.206
|% -6,21
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|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
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|FLAP
|2,58
|25.081.311
|% -5,15
|
|VKGYO
|1,59
|50.834.702
|% -4,79
|
|THYAO
|14,61
|778.733.603
|% 0,34
|
|GARAN
|8,40
|760.926.987
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,13
|530.050.566
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,25
|516.253.177
|% 3,21
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|KRDMD
|6,70
|408.040.699
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,13
|530.050.566
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,25
|516.253.177
|% 3,21
|
|GARAN
|8,40
|760.926.987
|% 1,57
|
|HALKB
|5,30
|369.850.008
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,70
|408.040.699
|% 0,75
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6896
|8,6940
|% 0,63
|
|Euro
|10,3952
|10,3994
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,0631
|12,1236
|% 0,29
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|Frank
|9,4284
|9,4852
|% 0,61
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|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,61
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|16:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,30
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|Altın Gr.
|498
|498
|4,25
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|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|10,00
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|Tam
|3.287
|3.370
|9,83
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|4,75
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,38
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|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,21
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|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,31
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