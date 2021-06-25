***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.06.2021 15:16
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021 ve 24.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 24.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 800.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 72 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944138
BIST
16:201.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,92
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:208,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:2010,4125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4125
En Düşük
10,3652
16:20499,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,79
|Açılış
|: 499,80
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ALKA
|16,50
|4.839.165
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.090.977
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.604.119
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.107.139
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.434.301
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.501.010
|% -9,86
|
|BERA
|12,89
|150.960.381
|% -8,52
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,38
|518.617.890
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|VAKFN
|12,06
|337.032.315
|% -5,63
|
|FENER
|39,14
|334.498.644
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,10
|209.859.771
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|201.659.212
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|PETKM
|5,45
|269.959.671
|% 0,18
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6953
|8,6982
|% -0,12
|
|Euro
|10,4069
|10,4125
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0615
|12,1220
|% -0,24
|
|Frank
|9,4628
|9,5198
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,16
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:31VAKFN
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 940, 438 adet işlem
-
16:30TUCLK
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 11.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 901, 887 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TAVHL, PGSUS
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 98 kaybederek (% -0.48 ) 1, 241
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, BAGFS, TKURU, NIBAS, CASA, CMBTN, YAPRK, DENGE