***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.08.2021 12:46
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020 30.11.2020 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 89 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna 19 Ağustos 2021 tarihinde başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959628
BIST
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|AGYO
|4,52
|180.888.375
|% 9,98
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|GESAN
|20,56
|241.621
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|MERIT
|16,96
|401.315
|% 7,68
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|VKFYO
|6,80
|12.938.422
|% 7,42
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,13
|73.087.237
|% -7,72
|
|FONET
|14,70
|12.189.478
|% -6,25
|
|DMSAS
|7,56
|141.045.126
|% -5,97
|
|EMKEL
|2,89
|22.921.686
|% -4,93
|
|GARAN
|9,31
|498.351.396
|% 0,22
|
|EREGL
|18,48
|368.632.744
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,62
|284.860.792
|% -0,78
|
|KOZAA
|15,23
|254.629.950
|% 3,61
|
|KOZAL
|106,20
|232.600.583
|% 0,47
|
|ODAS
|1,40
|87.474.945
|% -2,10
|
|GARAN
|9,31
|498.351.396
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,85
|88.576.733
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,54
|105.657.479
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|180.888.375
|% 9,98
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5387
|8,5437
|% 0,43
|
|Euro
|9,9746
|9,9806
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5917
|11,6499
|% 0,43
|
|Frank
|9,2778
|9,3337
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% 0,58
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,61
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
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|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
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|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-0,52
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