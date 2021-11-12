***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.11.2021 14:57
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020 30.11.2020 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 65 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977370
BIST
16:041.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:049,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0411,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0518
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:04593,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,18
|Açılış
|: 593,08
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:04
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.398.657
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.835.117
|% 9,91
|
|DOAS
|45,22
|259.091.372
|% 8,91
|
|BERA
|10,31
|240.853.458
|% 8,53
|
|KZBGY
|32,02
|41.764.177
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.732.852
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.669.558
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|89.855.700
|% -5,81
|
|PETKM
|7,56
|2.485.552.271
|% -1,18
|
|THYAO
|17,77
|1.264.777.418
|% 0,28
|
|GARAN
|10,65
|1.171.069.691
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,44
|628.784.762
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,80
|549.719.604
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.669.558
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.485.552.271
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|471.800.509
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|435.651.614
|% 0,65
|
|GARAN
|10,65
|1.171.069.691
|% 0,47
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9487
|9,9555
|% 0,53
|
|Euro
|11,3952
|11,4022
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,2733
|13,3398
|% 0,57
|
|Frank
|10,7216
|10,7861
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6422
|2,6555
|% 0,35
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,09
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|-16,19
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,84
|
|Çeyrek
|945
|966
|-3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,42
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 79 artarak (% 0.72 ) 1, 780
-
16:17XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 15, 583.00 milyon TL de
-
16:16DITAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 098 adet işlem
-
16:15ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 112, 765 adet işlem
-
16:14GLRYH
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 521 adet işlem