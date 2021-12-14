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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

14.12.2021 16:53
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020 30.11.2020, 22.01.2021 ve 13.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İlgi: 03.11.2020 30.11.2020, 22.01.2021 ve 13.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
 
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 65 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
 
Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983111


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