***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.02.2022 14:33
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 63 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001777
BIST
14:572.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 47,64
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:5713,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0595
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:5715,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1387
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:57812,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,05
|Açılış
|: 812,69
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|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DZGYO
|3,30
|27.001.317
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.103.699
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.148.405
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.674.082
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,72
|29.655.019
|% -8,35
|
|DERHL
|4,90
|20.697.658
|% -5,41
|
|ORCAY
|26,04
|22.571.382
|% -5,03
|
|ETYAT
|4,21
|1.831.102
|% -4,97
|
|THYAO
|29,72
|4.554.966.395
|% 3,92
|
|KRDMD
|11,95
|1.365.798.908
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,13
|1.060.301.469
|% 1,23
|
|EREGL
|28,86
|1.036.509.633
|% 3,29
|
|KOZAL
|129,00
|772.528.614
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,13
|1.060.301.469
|% 1,23
|
|THYAO
|29,72
|4.554.966.395
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,33
|338.865.319
|% 3,10
|
|KRDMD
|11,95
|1.365.798.908
|% 3,82
|
|PETKM
|8,34
|618.057.377
|% 3,60
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6465
|13,6533
|% 0,45
|
|Euro
|15,4854
|15,5012
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,4184
|18,5107
|% 0,50
|
|Frank
|14,6945
|14,7831
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6228
|3,6409
|% 0,31
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-20,48
|
|Altın Gr.
|812
|813
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.377
|5.514
|8,97
|
|Yarım
|2.599
|2.667
|4,34
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-2,93
|
Seans Raporu
14:56
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15:10YEOTK
Yüzde 7.56 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 740 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 87 artarak (% 2.60 ) 2, 284
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15:09XU100
Endeks 2, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 20, 447.00 milyon TL de
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15:07AYDEM
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