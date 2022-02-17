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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

17.02.2022 13:56
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 15.02.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
 
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 63 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu 15.02.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştı.
 
Yukarıda belirtilen kira sertifikası ihraç başvurumuz 16.02.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte yer alan onaylı tertip ihraç belgeleri kamunun bilgisine arz olunur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002359


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