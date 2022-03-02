***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.03.2022 16:52
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 63 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006501
BIST
17:501.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:5014,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2304
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1260
En Düşük
13,8221
17:5015,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1980
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7048
En Düşük
15,4208
17:50873,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,06
|Açılış
|: 873,03
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DOBUR
|70,95
|11.075.989
|% 10,00
|
|SANEL
|9,93
|6.850.674
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.775.790
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.084.641
|% 9,95
|
|ISGYO
|6,65
|235.073.534
|% 9,92
|
|POLTK
|603,00
|31.430.392
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|110.814.264
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.641.547
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,78
|6.173.416.684
|% 4,24
|
|THYAO
|25,84
|4.607.946.994
|% 2,30
|
|EREGL
|34,42
|3.658.006.079
|% 3,74
|
|ASELS
|23,00
|1.664.545.987
|% -4,17
|
|GARAN
|11,60
|1.237.376.499
|% -0,17
|
|KRDMD
|12,78
|6.173.416.684
|% 4,24
|
|YKBNK
|3,65
|950.394.217
|% 0,55
|
|THYAO
|25,84
|4.607.946.994
|% 2,30
|
|EREGL
|34,42
|3.658.006.079
|% 3,74
|
|GARAN
|11,60
|1.237.376.499
|% -0,17
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1100
|14,1193
|% 1,61
|
|Euro
|15,6527
|15,7028
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,7535
|18,8475
|% 1,61
|
|Frank
|15,2292
|15,3209
|% 1,08
|
|Riyal
|3,7481
|3,7669
|% 1,55
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-17,20
|
|Altın Gr.
|871
|872
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,62
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT