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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

04.03.2022 15:14
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 02.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 02.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanm
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