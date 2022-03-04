***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.03.2022 15:14
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 02.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 02.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanm
16:471.998
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -25,68
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:4714,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1404
|Açılış
|: 14,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:4715,5959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0481
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:47890,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,62
|Açılış
|: 890,79
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AVOD
|1,41
|2.582.204
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|266.179.652
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.298.045
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.511.272
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|450.139.711
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|60.453.162
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,84
|20.506.786
|% -6,58
|
|DOCO
|1.232,30
|24.942.953
|% -5,68
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,44
|3.997.779.750
|% -1,25
|
|EREGL
|34,28
|2.300.058.845
|% -3,00
|
|THYAO
|25,36
|1.612.649.835
|% -2,24
|
|ASELS
|24,50
|1.319.054.990
|% 2,85
|
|KOZAL
|129,40
|1.160.831.157
|% 0,39
|
|ODAS
|1,46
|450.139.711
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,44
|3.997.779.750
|% -1,25
|
|DOHOL
|2,87
|777.888.426
|% 8,30
|
|YKBNK
|3,63
|486.875.597
|% -0,82
|
|PETKM
|7,98
|1.069.031.553
|% 1,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2366
|14,2546
|% 0,99
|
|Euro
|15,5527
|15,5959
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,8025
|18,8968
|% 0,17
|
|Frank
|15,4114
|15,5042
|% 0,72
|
|Riyal
|3,7847
|3,8037
|% 0,92
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|9,33
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,07
|
Seans Raporu
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17:02XU100
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