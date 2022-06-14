***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimizin, 16.