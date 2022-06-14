***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.06.2022 16:15
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 40 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037210
BIST
17:102.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,55
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:1017,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:1018,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:101.007,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.007,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:08
|IDEAS
|19,69
|15.629.934
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.081.534
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.053.230
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.979.711
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.519.916
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,22
|3.711.392.089
|% 0,47
|
|EREGL
|30,78
|1.880.865.574
|% -1,16
|
|SISE
|22,16
|1.773.329.377
|% 0,00
|
|SASA
|43,84
|1.555.344.635
|% 2,86
|
|KRDMD
|13,22
|996.664.745
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,60
|458.915.648
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|260.070.771
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|653.782.429
|% -1,06
|
|ODAS
|2,86
|338.224.034
|% 1,42
|
|TSKB
|2,33
|260.708.204
|% -1,69
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2696
|17,2798
|% 0,11
|
|Euro
|18,0096
|18,0353
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7225
|20,8264
|% -0,70
|
|Frank
|17,2821
|17,3862
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5884
|4,6114
|% 0,08
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,12
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.795
|-23,00
|
|Yarım
|3.284
|3.323
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,00
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,48
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:22ELITE
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 147 adet işlem
-
17:21DARDL
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 585, 897 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, KOZAA
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 24 artarak (% 0.63 ) 2, 261
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, DENGE, IDEAS, PENTA, UFUK, BRKO, RTALB, RAYSG, GLRYH