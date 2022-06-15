Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

15.06.2022 15:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 14.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 14.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
 
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 40 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu 14.06.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştı.
 
Yukarıda belirtilen kira sertifikası ihraç başvurumuz 14.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte yer alan onaylı tertip ihraç belgeleri kamunun bilgisine arz olunur.
 
Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037436


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:222.506
Değişim :  -0,11% |  -2,83
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.525 En Düşük
2.502
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.082.028 % 9,99  
YGGYO 20,36 4.909.968 % 9,94  
UFUK 67,00 1.405.392 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
BALAT 10,10 962.375 % 9,90  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Dolar 17,2853 17,2938 % 0,17  
Euro 18,0420 18,0543 % 0,25  
Sterlin 20,8295 20,9339 % 0,83  
Frank 17,2215 17,3252 % 0,27  
Riyal 4,5969 4,6200 % 0,17  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 21,58  
Altın Gr. 1.018 1.018 13,74  
Cumhuriyet 6.774 6.877 61,00  
Tam 6.749 6.849 61,00  
Yarım 3.313 3.350 30,00  
Çeyrek 1.660 1.674 14,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,51 0,44  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,24  
B. Petrol 121 121 -0,44  
Seans Raporu 15:22
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru