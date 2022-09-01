***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2022 11:39
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 29.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 29.08.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafında
11:423.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -24,74
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:4218,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:4218,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:42995,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,35
|Açılış
|: 995,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SMRTG
|41,18
|141.495.608
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|12.663.148
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,09
|109.924.333
|% 9,36
|
|VAKBN
|7,95
|1.483.229.513
|% 8,76
|
|MTRKS
|52,80
|1.577.928
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,26
|13.502.326
|% -6,81
|
|THYAO
|71,30
|2.482.949.312
|% -2,46
|
|HALKB
|9,17
|2.421.749.049
|% 6,38
|
|PETKM
|14,48
|2.034.907.701
|% 0,42
|
|VAKBN
|7,95
|1.483.229.513
|% 8,76
|
|GARAN
|22,38
|1.218.148.875
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,09
|1.195.937.703
|% 2,00
|
|HALKB
|9,17
|2.421.749.049
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,95
|1.483.229.513
|% 8,76
|
|YKBNK
|6,99
|1.071.501.615
|% -0,71
|
|PETKM
|14,48
|2.034.907.701
|% 0,42
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1910
|18,2059
|% 0,12
|
|Euro
|18,2877
|18,3044
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0198
|21,1252
|% -0,28
|
|Frank
|18,5611
|18,6729
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8237
|4,8479
|% -0,01
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,56
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.686
|6.747
|-27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,67
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 75 kaybederek (% -1.41 ) 3, 406
-
11:57XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 25, 021.00 milyon TL de
-
11:56ETYAT
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 834 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem