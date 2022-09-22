***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2022 08:58
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 20.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 20.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 750.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 51 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu 20.09.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Yukarıda belirtilen kira sertifikası ihraç başvurumuz 21.09.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte yer alan onaylı tertip ihraç belgeleri kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064605
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3588
En Düşük
18,3174
18:0518,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0696
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1170
En Düşük
18,0126
18:05980,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,18
|Açılış
|: 980,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3523
|18,3585
|% 0,17
|
|Euro
|18,0719
|18,0986
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5576
|20,6607
|% -0,18
|
|Frank
|18,9201
|19,0341
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8613
|4,8856
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-13,30
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-6,50
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.646
|6.754
|-42,00
|
|Yarım
|3.239
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,35
|90,35
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem