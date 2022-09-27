***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.09.2022 17:39
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 27.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 27.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 84 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu 27.09.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Yukarıda belirtilen kira sertifikası ihraç başvurumuz 27.09.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte yer alan onaylı tertip ihraç belgeleri kamunun bilgisine arz olu
17:313.280
En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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17:31971,79
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|: 0,91%
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|Açılış
|: 971,79
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|Önceki Kapanış
|: 963,00
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975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:31
|CANTE
|109,10
|112.869.649
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|100.424.620
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.797.753
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|590.846.786
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.825.969
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.222.646
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|315.530.711
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.825.597
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.088.451.191
|% -9,88
|
|THYAO
|71,10
|4.313.128.466
|% 2,45
|
|GARAN
|19,77
|3.120.220.568
|% 2,59
|
|SASA
|69,35
|3.037.948.716
|% 4,52
|
|TSKB
|2,50
|2.927.170.392
|% -4,58
|
|YKBNK
|7,37
|2.920.003.157
|% 6,35
|
|TSKB
|2,50
|2.927.170.392
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,06
|1.361.547.508
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,01
|2.189.802.229
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,37
|2.920.003.157
|% 6,35
|
|ISCTR
|7,91
|2.684.701.811
|% 3,13
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4832
|18,4869
|% 0,06
|
|Euro
|17,7765
|17,7919
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,8139
|19,9132
|% 0,76
|
|Frank
|18,5823
|18,6943
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8997
|4,9243
|% 0,14
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|15,58
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.607
|6.695
|16,00
|
|Yarım
|3.215
|3.273
|5,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,19
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|2,27
|
Seans Raporu
17:31
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17:46IZMDC
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