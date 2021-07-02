***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
02.07.2021 16:01
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.04.2021-30.06.2021 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945772
BIST
16:091.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:098,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:0910,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:09501,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,01
|Açılış
|: 501,15
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,28
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EUKYO
|6,60
|4.910.722
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.701
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.108
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.578.440
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.420.640
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,78
|1.045.605.118
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,37
|613.042.093
|% 4,53
|
|ARCLK
|31,74
|596.305.189
|% 6,37
|
|KOZAL
|115,70
|473.652.344
|% -2,36
|
|GARAN
|8,39
|369.923.547
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,88
|191.458.787
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,18
|114.198.190
|% 7,27
|
|YKBNK
|2,18
|171.696.160
|% -0,46
|
|THYAO
|13,78
|1.045.605.118
|% 0,22
|
|GARAN
|8,39
|369.923.547
|% -0,71
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6808
|8,6839
|% 0,39
|
|Euro
|10,2904
|10,2949
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9343
|11,9942
|% 0,56
|
|Frank
|9,3722
|9,4286
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% 0,41
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
|
Seans Raporu
16:09
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16:19TIRE
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