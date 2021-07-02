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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

02.07.2021 16:01



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Açıklamalar

01.04.2021-30.06.2021 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945772


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 6,60 4.910.722 % 10,00  
VAKFN 10,70 19.208.701 % 9,97  
YAPRK 36,46 6.830.989 % 9,95  
VKFYO 7,10 4.378.108 % 9,91  
SELVA 5,37 13.389.902 % 9,82  
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Dolar 8,6808 8,6839 % 0,39  
Euro 10,2904 10,2949 % 0,04  
Sterlin 11,9343 11,9942 % 0,56  
Frank 9,3722 9,4286 % 0,69  
Riyal 2,3087 2,3203 % 0,41  
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16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 17,21  
Altın Gr. 500 500 5,87  
Cumhuriyet 3.301 3.351 15,00  
Tam 3.291 3.377 30,97  
Yarım 1.590 1.634 14,98  
Çeyrek 798 817 7,49  
Gümüş.Ons 26,48 26,51 0,47  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,12  
B. Petrol 75,96 75,96 0,12  
Seans Raporu 16:09
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